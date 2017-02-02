Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti

Merkel, TBMM'ye giderek darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları ziyaret edecek.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl Türkiye’ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.

Merkel’in Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.

Yıldırım, Merkel'den teröristlerin iadesini isteyecek

Başbakan Yıldırım, "Bir yerde bölücüleri memnun ederken, diğer taraftan asli unsurları, Almanya için üreten, çalışan milyonlarca kardeşimizi de göz ardı etmemek, onları mutsuz etmemek lazım." dedi.