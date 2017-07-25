Almanya gerilimi dolar ve euroyu vurdu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak faiz toplantısına bağlı küresel gelişmeler ve Türkiye ile Almanya arasında süren gerginlik nedeniyle dolar 3.55 liranın, euro da 4.15 liranın üzerine yükseldi.

Yeni haftaya 3.51 - 3.52 lira aralığında başlayan dolar, euro karşısında gerilemesine karşın, 3.5581 lira ile 3.56 liraya kadar çıktı. Küresel piyasalarda 1.1664 dolara çıkan euro da 4.1509 lira düzeyine yükseldi.

Türkiye piyasalarında, Büyükada'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları aktivistlerinden birinin Alman vatandaşı olmasına bağlı olarak artan gerginlik yakından izleniyor. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya ile yaşanan gerginliğin ekonomiye de yansıyabileceğine ilişkin kaygılar döviz ve hisse senedi piyasalarını da etkiliyor.

Son dönemde art arda rekor düzeylere çıkan Borsa İstanbul Endeksi dün yüzde 0.12 düşüşle 106 bin 711 puandan kapandı.

Piyasalarda ayrıca, sonuçları yarın akşam açıklanacak Fed toplantısı ve Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Piyasaları Komitesi toplantısı da izleniyor.

DHA