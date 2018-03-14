Almanya'da 4. Angela Merkel dönemi

Almanya'da 4. kez başbakanlık koltuğuna oturan Angela Merkel, Parlamento Başkanı Wolfgang Schaeuble ile birlikte yemin etti. Böylece Merkel, aylar süren koalisyon müzakerelerinin ardından yemin ederek dördüncü başbakanlık dönemine başladı



Alman Parlamentosu, Merkel'in yeniden bu göreve gelmesini 315'e karşı 364 oyla onaylamıştı. Merkel, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde en uzun süren koalisyon görüşmelerinin ardından derhal çalışmaya başlayacağını vaat etti. Ülkede genel seçimin üzerinden neredeyse altı aylık süre geçmişti. Merkel'in muhafazakâr CDU/CSU bloğu son 70 yılın en kötü sonucunu aldı. Ancak aylar süren koalisyon görüşmelerinden sonra nihayet Sosyal Demokrat Parti'yle koalisyon anlaşması yaptı. Yeni kabinede, maliye ve dışişleri bakanlıkları Sosyal Demokratlar'ın oldu. Parlamentodaki törene Merkel'in bilim insanı eşi Joachim Sauer ve 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de katıldı. Ancak analistler, koalisyonun milletvekili sayısının 399 olmasına karşın Merkel'in 364 oy almasına dikkat çekti. Alman meclisinde 709 milletvekili bulunuyor.



