Almanya'da koalisyon görüşmelerinde kritik gelişme

Almanya'da yapılan genel seçimden yaklaşık üç ay sonra bugün biraraya gelen AlmanSosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimi, Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile koalisyon hükümetini oluşturmak üzere görüşmelere başlanmasına onay verdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel istikrarlı bir koalisyon hükümetinin oluşturulmasını istediğini açıklamıştı.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz partinin son kongresinde Merkel'in oluşturacağı bir azınlık hükümetine destek dahil her türlü opsiyonu görüşmeye hazır olduklarının garantisini parti tabanına iletmişti. Azınlık hükümeti kurulması durumunda SPD, kabineye bakan göndermeyeceğini, sadece bazı projelere destek vereceğini bildirmişti.

Sosyal Demokratların ortaya attığı başka bir öneri ise "hafif koalisyon" diye anılan kooperasyon koalisyonu ("Koko") formülü.

Burada sosyal demokratlar sınırlı bir koalisyon sözleşmesi imzalamak ve sadece hükümetin belirli projelerine destek olmak istiyor. Bu formül ayrıca koalisyonu oluşturan her iki partinin kendi projesini Federal Meclis‘e sunması ve bu projeler için destek aramasını da içeriyor.

Hristiyan Birlik partilerinin bu tür önerilere ilişkin görüşmeler yapmaya yanaşıp yanaşmayacağı ise henüz belli değil.

PARTİ KONGRESİ OCAK'TA

Somut olarak koalisyon görüşmelerine başlanabilmesi için ocak ayında yapılması beklenen Sosyal Demokrat Parti olağanüstü parti kongresinde delegelerin onay vermesi, koalisyon sözleşmesinin kabulü için ise yaklaşık 440 bin parti üyesinin çoğunluğunun onayı gerekiyor. Özellikle partinin genç kanadının "Büyük koalisyon" olarak anılan Hristiyan Birlik partileri ile bir koalisyona karşı olduğu biliniyor.

Hükümetin kurulmasına ilişkin tüm bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda ise erken seçime gitme opsiyonu da bulunuyor.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) arasında 24 Eylül'deki genel seçimler sonrasında başlayan koalisyon ön ögörüşmeleri başarısızlığa uğramıştı.

SPD'nin muhafete geçmek istediğini ve ikinci bir büyük koalisyona katılma konusunda isteksiz davranması üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girmiş, Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokratları diyaloğa çağırmıştı.