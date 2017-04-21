Almanya'da silahlı soygun!
21/04/2017
Almanya'nın Waldshut şehrinde bir bankada silahlı soygun yaşandı. İki kişiyi rehin alan soyguncular polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Almanya'nın Waldshut şehrinde bir bankaya silahlı bir soyguncu girdi. İki kişiyi rehin alan soyguncu polisin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı.
Polisle, soyguncu arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtilirken, polis yetkilileri saldırganın yaralı bir halde yakalandığını açıkladı.
Saldırganın 57 yaşında olduğu duyuruldu.