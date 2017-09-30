Almanya'dan Can Dündar açıklaması

Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkarılması için uluslararası polis teşkilatı Interpol'e başvurduğu Can Dündar'la ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Berlin'de bir açıklama yaptı. Haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Schäfer, Dündar hakkında uluslararası bir yakalama emrinin boşuna olacağını düşündüğünü ifade etti.

Schäfer, "Bu tür bir yakalama emrinin Almanya'da dikkate alınacağını ve sonucunda da Sayın Dündar'ın tutuklanacağını hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "terör" soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılma ve iade talebinde bulunulduğu bildirilmişti.

AKHANLI OLAYI

Almanya'da yaşayan yazar Doğan Akhanlı Türkiye'nin talebi ile Interpol'ün kırmızı bülteninde yer alması yüzünden İspanya'da gözaltına alınmış, Berlin'in tepkisi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akhanlı'nın Interpol üzerinden gözaltına alınması, Türkiye'nin Interpol'ü muhalifler üzerinde baskı oluşturmak için kullandığı iddialarına neden olmuştu. Akhanlı hakkında İspanya'daki yasal süreç devam ediyor.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

Can Dündar Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından Cumhuriyet gazetesi ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Dündar tutuksuz yargılandığı MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Almanya'ya gelmişti.

Yaşamını Almanya'da sürdüren Dündar, Berlin'de Correktiv adlı araştırmacı gazetecilerin biraraya geldiği organizasyonla birlikte kurduğu "Özgürüz" adlı internet platformu üzerinden gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyor.