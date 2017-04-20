Alper Dede’ye kundaklama şoku

Mağusa’nın tanınmış avukatlarından Alper Dede’nin evinin garajında park halinde bulunan arabaları dün gece kundaklandı. Polis kundakçının peşinde

Nadire BAHADİ - Havadis

Mağusa’nın tanınan avukatlarından Alper Dede’nin Karakol Bölgesi’nde bulunan evinin garajında park halinde bulunan iki araç dün akşam kundaklandı.

Evin garaj yoluna gizlice giren meçhul şahıs veya şahıslar Dede’ye ait MR 074 ve JK 997 plakalı lüks araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Saat 21:00 sıralarında yaşanan olayın erken fark edilmesi sayesinde araçlar tamamen yanmaktan kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin de erken müdahalesi ile söndürülen yangın sonucunda MR 074 plakalı aracın arka camı hasar görürken, JK 997 plakalı aracın ön kaput kapağı, ön camı ve motor bölümü kısmen zarara uğradı.

Polis olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan polis her yerde avukat Dede’ye ait araçları hasara uğratan şahıs veya şahısları arıyor.