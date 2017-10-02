Alpler’de çatısız ve duvarsız bir otel odası

Null Stern Hotel bünyesinde yaratılan bu sıradışı otel odası, Atelier für Sonderaufgaben tasarımcıları tarafından hazırlandı.

İsviçre Alpleri’ne yerleştirilen bu oda, şehir yaşantısından uzakta, yattığınız yerden yıldızları en güzel haliyle seyredebilmenizi sağlıyor.

Bu otelde geçirdiğiniz zaman boyunca Alpler'in benzersiz havasını soluyor ve bölgenin yerel sakinleri tarafından ağırlanıyorsunuz.

“Modern kahyalar” adı verilmiş, beyaz eldivenler ve beyaz papyonlar takan bir grup tarafından evinizde gibi hissetmenizi sağlamak amaçlanmış.

Çatısı, duvarı, tavanı olmayan ve başka hiçbir otel odasına benzemeyen bu oda, hem ev rahatlığını sunuyor hem de doğayla en yalın halinde içiçe olmanıza olanak sağlıyor.