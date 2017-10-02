HABER KIBRIS

Alpler’de çatısız ve duvarsız bir otel odası

02/10/2017

Alpler’de çatısız ve duvarsız bir otel odası
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Null Stern Hotel bünyesinde yaratılan bu sıradışı otel odası, Atelier für Sonderaufgaben tasarımcıları tarafından hazırlandı.

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İsviçre Alpleri’ne yerleştirilen bu oda, şehir yaşantısından uzakta, yattığınız yerden yıldızları en güzel haliyle seyredebilmenizi sağlıyor.

 

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Bu otelde geçirdiğiniz zaman boyunca Alpler'in benzersiz havasını soluyor ve bölgenin yerel sakinleri tarafından ağırlanıyorsunuz.

 

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“Modern kahyalar” adı verilmiş, beyaz eldivenler ve beyaz papyonlar takan bir grup tarafından evinizde gibi hissetmenizi sağlamak amaçlanmış.

 

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Çatısı, duvarı, tavanı olmayan ve başka hiçbir otel odasına benzemeyen bu oda, hem ev rahatlığını sunuyor hem de doğayla en yalın halinde içiçe olmanıza olanak sağlıyor.



TAGS: Alpler, otel, haber, kıbrıs
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