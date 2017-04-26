Alsancak ve Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Alsancak ve Gazimağusa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı.

Alsancak’ta dün erkek 47 yaşında A.S.’nin kalmakta olduğu otel odasında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 24 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kaşık, naylon parçası, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet 20 TL nakit para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 300 TL ile 350 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Gazimağusa’da dün küçük sanayi bölgesinde erkek 43 yaşında A.O.’nin kullanımında bulunan ve erkek 36 yaşında H.Ş.’nin de yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Her iki olayda da bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.