Alsancak yeni lezzetlere kapı açıyor

SARP AKKAYA AÇILIŞA KATILACAK: Alsancak bölgesine yepyeni bir eğlence ve lezzet katacak olan Perrachica bu akşam gerçekleştireceği açılış töreninde seçkin konukların yanında birçok dizi ve sinema filminde severek izlediğimiz Sarp Akkaya’yı da ağırlayacak.

Alsancak bölgesinin eğlence ve lezzet anlayışına yeni bir tat katmak için sıkı bir hazırlık yapan Perrachica renkli bir açılış töreniyle bu gece hizmete giriyor. Saat 20.00’de başlayacak gecede seçkin konukların yanında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Sarp Akkaya da yer alacak.

İyi müzik, kaliteli ortam, lezzetli İspanyol yemekleri, birbirinden leziz kokteyller ve üst düzey bir eğlence anlayışıyla konuklara iddialı bir konsept hazırlayan mekanın açılışı da iddiasına yakışır bir güzellikte gerçekleşecek. Açılışa yoğun bir katılımın olması bekleniyor.