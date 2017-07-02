Alsancak’ta Çevre Felaketi!

Kalkanlı’daki yangın devam ederken bir çevre felaketi de Alsancak’ta yaşandı.

Escape Beach Club ve Mare Monte Plasjı’nda kanalizasyon suları tespit edildi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser BRT’ye yaptığı açıklamada, Escape Beach Club’ta yaşanan kirliliğe açıktan geçen teknelerden boşaltılan atıkların neden olduğunu söyledi.

Ataser, Belediye tarafından işletilen Mare Monte Plajında ise sabah saatlerinde denizde kirlilik biriktiğini ancak nedenin henüz tespit edilemediğini kaydetti.