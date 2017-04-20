HABER KIBRIS

Alsancak'ta elektrik kesintisi olacak

20/04/2017

Alsancak'ta elektrik kesintisi olacak
ads

Alsancak Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak çalışma nedeniyle bölgede 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bölgeye göre, yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Edremit, Karaman, Alsancak, Başpınar, Lapta ve Karaoğlanoğlu’nun batısına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’in açıklamasında, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.



TAGS: elektrik kesintisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems