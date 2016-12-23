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Alsancak'ta hortum
23/12/2016
Alsancak'ta meydana gelen hortum amatör kameraya böyle yansıdı
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TAGS:
alsancak
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hortum
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