Alsancak’taki cinayetle ilgili 2 zanlıya 3’er gün tutukluluk

Alsancak’ta kız melesi yüzünden çıktığı sanılan tartışmanın ardından Ürdün uyruklu 25 yaşındaki bir genç, MohamedJummaSalem ATTROUG isimli 22 yaşındaki Libyalı genci bıçaklayarak öldürdü.

Arkadaşları tarafından yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan MohamedJummaSalem ATTROUG yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, cinayet zanlısını Ercan’dan çıkış yapmak istediği sırada tutukladı.

Cinayet zanlısı ve olayla bağlantılı olduğuna inanılan diğer 2 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri verdi..