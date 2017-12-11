Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın dördüncü duruşması bugün (11 Aralık 2017) görülüyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı; Altan kardeşler ve Ilıcak için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, üç isme şu suçlamayı yöneltti:

“Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs...”