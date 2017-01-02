Altın 2017'ye yükselişle girdi! İşte çeyrek fiyatı
02/01/2017
Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk haftasına yükselişle başladı.
Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan altının gram fiyatı 131 lira sınırında dengelendi.
Serbest piyasada altının gramı, 2016'nın son haftası dolar/TL'deki yatay seyre paralel yılı yüzde 0,4 azalışla 130,4 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan gram altın, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 130,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215, cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.
KAYNAK-AA