'Altın Elbiseli Adam' Barkın Bayoğlu hayatını kaybetti

Motosiklet tutkunlarının yakından tandığı bir isim, motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti. Bayoğlu'nun, bir otomobilden inip ters istikametteki yola atlayan Buğra Erdem adlı yayaya çarpmasıyla meydana gelen kazada yaya olay yerinde, Bayoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02.00 SIRALARINDA ÖNÜNE YAYA FIRLADI



Edinilen bilgiye göre kaza Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikametinde meydana geldi. Bayoğlu, 02.00 sıralarında köprüyü geçip Beşiktaş ayrımına girdiği sırada, ters istikamette duran otomobilden inip önüne atlayan yayaya çarptı.



Buğra Erdem adlı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 42 yaşındaki motosiklet tutkunu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı hayatını kaybetti. Haberi alan Bayoğlu'nun arkadaşları hastaneye akın etti. Bayoğlu'nun yarın toprağa verileceği öğrenildi.

BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?



Motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitiminin bir kısımını İngiltere'de gördü. 2007-2009 yılları arasında sektör dergilerinde motosiklet editörlüğü yaptı. Barkın Bayoğlu, hazırladığı motosiklet incelemeleri ve motosikletlerle ilgili teknik konuları içeren videolarını YouTube'da 'Altın Elbiseli Adam' ismiyle yayınlıyordu.