'Altın Kadeh Meyhaneleri' ile altın gibi bir yılbaşı yaşandı

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen Altın Kadeh Meyhaneleri’nin yılbaşına özel etkinliğinde yine unutulmaz bir gece yaşandı. Gönyeli’de Ömerli Meyhane’de gerçekleşen Yılbaşı Özel Gecesi’nde, son zamanların en gözde Kıbrıslı şarkıcısı Eda Girgin canlı performansıyla göz doldurdu. Geceye katılan konuklar, Ömerli Meyhane’nin sıcak ve samimi ortamında eşsiz yılbaşı özel menüsünün tadını çıkardı. Gecedeki müzik ziyafetine Ömerli Meyhane tarafından hazırlanan enfes lezzetler eşlik etti.

Altın Kadeh Meyhaneleri Yılbaşı Özel Gecesi’nde biraraya gelen rakıseverler, 2018’i Ömerli Meyhane’de meze, müzik ve muhabbet dolu bir eğlence ile karşıladı. Yeni yıl çoşkusunu doyasıya yaşayan konuklar, başarılı şarkıcı Eda Girgin’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara, hep birlikte eşlik ettiler. Ömerli Meyhane’nin zengin yılbaşı menüsü meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri ile birleşerek tadı damaklarda kalan eşsiz bir ziyafete dönüştü. Eda Girgin’in kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarla eğlenen rakıseverler gece boyunca bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyada “#AltınKadeh” hashtag’i ile paylaştı. Eğlencenin temposunun bir an bile düşmediği Ömerli Meyhane’de, unutulmaz bir yılbaşı akşamı geçiren konuklar 2018’e coşkuyla merhaba dediler.

Altın Kadeh Meyhaneleri adaya keyif katmaya devam edecek

Yıl boyunca adaya keyif katmaya devam edecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisinin bir sonraki durağı, Gazimağusa’da İncir Altı Mezze Restaurant olacak. 23 Ocak Salı akşamı İncir Altı Mezze Restaurant’ın birbirinden lezzetli soğuk ve sıcak meze çeşitleri, karışık ızgara kebap ve tatlı çeşitlerinden oluşan zengin menüsü ile konuklarını ağırlayacak. İncir Altı Meze Restaurant’ın muhteşem atmosferi ise Eda Girgin’in şarkıları ile şenlenecek. Yılbaşı Özel Gecesi’ne katılarak sosyal medya kampanyasına katılanlar arasından yapılacak çekilişle İncir Altı Mezze Restaurant’taki etkinliğe 2 kişilik masa hediye edilecek. Kazanan şanslı kişiler Altın Kadeh’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Altın Kadeh Meyhaneleri’nin yıl boyunca devam edecek birbirinden özel etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için “altinkadehadada” Facebook ve Instagram hesapları veya www.altinkadeh.com web sitesi takip edilebilir.