Altın Kelebek'te Acun Ilıcalı'nın duygusal anları

Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pazar akşamı akşam Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Yarışma Ödülü'nün kazanan Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı, ödülünü ustası Şansal Büyüka'da alınca duygusal anlar yaşadı.

Şansal Büyüka'nın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Acun Ilıcalı:12. Altın Kelebek'im. Ekibimle gurur duyuyorum. Ben bir muhabirken Şansal Abi beni kaçırttı. Uçaktan indik, " Şansal Abi seni tranfer etmek istiyor" dediler. Amokachi yanımdaydı." Kim arıyor" diye sorunca ben " Beni başka kanala tranfer etmek istiyorlar" dedim. "10 milyonluk futbolcuyum, kimse beni gece yarısı transfer etmedi. Şimdiki maaşının 10 katını iste"dedi.