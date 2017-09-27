‘Altın Kızlar’ yeniden podyumda

Moda dünyasının 1980'li ve 90'lı yıllarında podyumlarda fırtına gibi esen süper modeller bu hafta gerçekleşen Milan Moda Haftası'na damga vurdu. Güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmedikleri görülen Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Helen Christensen ve Carla Bruni, Versace'nin yeni koleksiyonu tanıtmak için bir araya geldi. Şu an 40'lı yaşlarının sonu ya da 50'li yaşlarının başında olan ünlü modeller, 90'lı yılların en çok trend olan Versace desenlerinin yeniden hayat bulduğu koleksiyonu sergiledi. Yıllar sonra podyumda boy gösteren modeller, büyük beğeni topladı.