Altın uçuşa geçti!

26 Eylül Salı altın fiyatları belli oldu. 26.09.2017’de altın yükselme eğiliminde. Yükselişe geçen altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 148 – 149 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın 149,48 liradan alınırken, 149,49 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 239,16 liradan alınırken 245,14 liradan satılıyor. Yarım altın da 478,31’den alınırken 490,27 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 975,59 liradan alınıp 990,33 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 941,49 liradan alınırken 971,65 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.