HABER KIBRIS

Altında hızlı satış dönemi

10/07/2017

Altında hızlı satış dönemi
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Para yöneticileri, bir ay önce altına ilişkin yılın en olumlu beklentilerine sahipti; şimdiyse ellerindeki altını oldukça hızlı bir şekilde satıyorlar. Hedge fonlarının düşüş beklentisi 2015`ten beri görülen en sert düşüşünü kaydederken altının ons fiyatı, yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.204,95 doları gördü.

Para yöneticileri, bir ay önce altına ilişkin yılın en olumlu beklentilerine sahipti; şimdiyse ellerindeki altını oldukça hızlı bir şekilde satıyorlar. Altında hedge fonlarının net uzun pozisyon sayısı, 3 Temmuz'da biten haftada yüzde 51 azaldı

Hedge fonlarının net uzun pozisyonları (yükseliş ve düşüş beklentileri arasındaki fark), yarısından fazla azalarak 2015'ten beri görülen en sert düşüşünü kaydetti.

Altın destekli ETF ürünleri, geçtiğimiz ay nakit çıkışları kaydederken, çoğu emtia fonu daha fazlayatırımcı çekmişti. Dünyanın önce gelen altın ETF'si SPDR Gold Shares'in varlıkları geçtiğimiz hafta Mart'tan beri görülen en düşük seviyesine geriledi.

U.S. Bank Varlık Yönetimi kıdemli yatırım stratejisti Rob Haworth, “altında bir yükseliş senaryosu görmekte zorlanıyorum. Biz Fed'in yoluna devam ettiğini ve faiz artırımlarını sürdürdüğünü düşünüyoruz, ve bence bu altını olumsuz etkiliyor” dedi.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na göre (CFTC) altın vadeli kontraltar ve opsiyon sözleşmelerinde net uzun pozisyonların sayısı, 3 Temmuz'da biten haftada yüzde 51 azalarak 37,776'ya geriledi.

New York Comex'te işlem gören altın vadeli kontratlar, geçtiğimiz hafta yüzde 2.6 düşerek Cuma günü onz başına 1,209.70 dolar oldu. Aralık'tan bu yana en uzun haftalık düşüş serisini kaydeden değerli metal, Pazartesi günkü işlemlerde 1,210.60 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları bu yılın ilk yarısında yüzde 7.9 yükseldi.

ALTININ FİYATI YAKLAŞIK 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Öte yandan altının ons fiyatı, yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi  olan 1.204,95 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.207 doların üzerinde  dengelendi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bilanço küçültmeye  birkaç ay içinde başlayabileceği ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül  toplantısında varlık alımlarını kademeli olarak azaltmaya (tapering) ilişkin  açıklama yapabileceği beklentisi ile altının ons fiyatındaki gerileme devam  ediyor.

Geçen ay sonunda 1.248 dolar seviyesinden işlem gören altının ons  fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve bu süreçte yüzde 3'e yakın değer  kaybetti. Altının ons fiyatı bugün 1.204,95 dolarla 15 Mart'tan bu yana gördüğü  en düşük seviyeye gerilerken, saat 10.40 itibarıyla 1.207 doların üzerinde  dengelendi.

Altının gram fiyatı geçen hafta dolar/TL'deki sert yükselişin ardından  139,3 - 143,4 lira arasında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, bugüne düşüşle  başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,8 düşüşle 140 liranın hemen altında  işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet  altını da 937 liradan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatında  düşüşlerin devam etmesi durumunda 1.200 doların destek konumuna geleceğini,   tepki alımlarının yaşanması halinde 1.230 dolar seviyesinin direnç olarak takip  edileceğini belirtti.

Altının gram fiyatının ise cuma günü altının ons fiyatında ve  dolar/TL'de yaşanan düşüşlerin etkisiyle haftayı 140 lira seviyesinden  tamamladığını anımsatan Memiş, "Bugün yurt içi piyasalarda dolar/TL'de düşüşler  devam ederse altının gram fiyatı 140 lira seviyesinin altına sarkabilir. Ancak  avro/dolar paritesindeki düşüşlerden dolayı dolar/TL yükselirse ise altının gram  fiyatı 143 lirayı test edebilir." dedi.

Memiş, teknik olarak bakıldığında bu hafta altının gram fiyatında 138  lira seviyesinin destek, 143 lira seviyesinin ise direnç konumunda olacağını  kaydetti.



TAGS: altın, hızlı satış dönemi
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