Altının gramında tarihi zirve

Piyasaların dün kapanmasının ardından dolar kurundaki sert yükselişlerin etkisiyle 165,9 lira ile tarihi zirvesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 165,2 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 165,5 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.108 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise 1324 dolar civarında işlem görüyor.



Uzmanlar, dolar/TL'nin dün, 3,8950'ye kadar yükselmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirtiyor. Dolar kurunda geri çekilmeler olması durumunda altının gram fiyatında düşüşün hızlı olabileceği kaydediliyor.