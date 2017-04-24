Amerikalılardan evlilik kurtaran teknoloji

Araştırmacılar, çiftlerin yaşadığı tartışmalardaki biyolojik verileri takip ederek, sonu ayrılıkla biten kavgaları önceden bildiren giyilebilir teknoloji ürünü geliştirmek üzere.

Araştırmacılar, çiftlerin yaşadığı tartışmalardaki biyolojik verileri takip ederek, sonu ayrılıkla biten kavgaları başlamadan önce uyaran giyilebilir teknoloji ürünü geliştirmek üzere.

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'de her 100 evlilikten 21 tanesi boşanmayla sonuçlanıyor. Avrupa'da ise boşanma % 60 civarında. ABD ise % 50 üzeri bir orana sahip. En az boşananlar % 3 ile Şilililer. İşin içine hızlı yaşanan ilişkiler de dahil edildiğinde karşı cinsler arasındaki anlaşmazlığın had safhada olduğu bir gerçek.

Güney Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışan bir grup araştırmacı, çiftler arasındaki geçimsizliği ortadan kaldırmak ve henüz oluşmadan önlemek için teknolojiden yardım alarak bir çalışma yürüttü. Çalışmanın amacı anlaşmazlıkların oluşmasına neden olan kritik sinyalleri tespit etmek ve erken uyarı sistemi oluşturmak.

Çiftler bunun için bir laboratuvara alındı, üzerinde sensörler bulunan giyilebilir teknoloji ürünleri kullanıldı ve elde edilen verilen akıllı telefonlar sayesinde alınıp gönderildi.

Katılımcılardan diyalog halindeyken konuyla ilgili dokunarak ya da diğer dış yollarla hislerini göstermemesi istendi. Onun yerine sonrasında, karşı tarafa olan hislerine yönelik bilgi veren yaklaşık bir saatlik anket doldurdular. Deney kapsamında her katılımcı sorun belirtmedi ancak oldukça fazla sorunun yaşandığı tespit edildi.

Araştırma ekibinden Theodora Chaspari, insanların çıplak gözle farkedilemeyecek biyolojik sinyaller gönderdiğini ve bunların giyilebilir teknolojiler sayesinde yakalanabildiğini belirtiyor.

Vücut ısısı, nabız, ter gibi değerler ses kayıtlarındaki içerik ve konuşmanın yoğunluğuyla birleştirildi. Sonuçlar, araştırma ekibinin yarattığı bir yapay zekayla öğrenim aracında değerlendirilerek analiz edildi ve çiftler arasındaki anlaşmazlıkların % 86 isabet oranıyla belirlendiği görüldü.

Ekibin bir sonraki hedefi büyük fakat veriler oldukça umut vadediyor. Yapay zeka algoritmasını, psikolojik ve diyalog okuma yapacak şekilde programlamak ve anlaşmazlığı oluşmadan 5 dakika önce tahmin etmesini sağlamak.

Ana akım giyilebilir teknolojilerdeki gelişim göz önüne alındığında söz konusu yapay zeka ve yazılım, cihazlarda ekonomik olarak kullanılabilecek bir değere de sahip.

Kimbilir; günün birinde kolunuzdaki akıllı saat pişman olacağınız sözler söylemeden önce sizi uyararak evliliğinizi kurtarabilir.