Anadolu Efes son maça bıraktı

Anadolu Efes, konuk ettiği Olimpiakos’a 74-62 mağlup oldu ve seri 2-2’ye geldi. Final-Four biletini alacak takımı belirleyecek son maç Yunanistan’da oynanacak.

Anadolu Efes, Euroleague play-off turu dördüncü maçında Olimpiakos ekibinine 74-62 yenildi. Bu sonuçla Yunan ekibi, seriyi 2-2’ye getirdi ve saha avantajını ele geçirdi. Serinin beşinci ve son maçı 2 Mayıs Salı günü Yunanistan’da oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikası 6-6 berabere geçilirken, daha sonra Granger’in basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Cedi Osman ve Brown’un da verdiği katkıyla 12-0’lık seri bularak, 5. dakikada skoru 18-6 yaptı. Olympiakos, Birch ve Printezis’in sayılarıyla farkı eritmeye çalışırken, lacivert-beyazlılar ilk periyodu 21-14 önde bitirdi.

İkinci periyoda Honeycutt, Kirk ve Paul’ün basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada 27-14 üstünlüğünü sürdürdü. Anadolu Efes’in özellikle hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren konuk takım, Green, Papanikolaou ve Spanoulis’in sayılarıyla 19. dakikada farkı 1 sayıya (36-35) indirdi. Lacivert-beyazlı takım, son dakikada Cedi Osman ile serbest atıştan ürettiği sayılarla soyunma odasına 38-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Birch ve Mantzaris’in sayılarıyla başlayan Olympiakos, 22. dakikada 40-38 öne geçti. Dış atışlarda üst üste basketler bulan Yunan ekibi karşısında Doğuş Balbay, Cedi Osman ve Heurtel ile etkili Anadolu Efes, 27. dakikada skoru eşitledi: 52-52. Daha sonra iki takımın da çok sayıda hücumdan yararlanamadığı karşılaşmada son periyota 55-54 Yunan ekibinin üstünlüğüyle girildi.

Son periyoda kötü başlayan Anadolu Efes karşısında Papapetrou ve Green ile 6-0’lık seri yakalayan Olympiakos, 32. dakikada 7 sayılık (54-61) fark elde etti. Özellikle hücumda varlık gösteremeyen ve 8 dakikayı aşkın sürede sadece 4 sayı üreten lacivert-beyazlı takım karşısında Green ve Spanoulis ile etkili olan Yunan ekibi, 39. dakikada farkı 14 sayıya (58-72) çıkardı. Konuk takım, savunmada da zayıf kalan Anadolu Efes karşısında salondan 74-62 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Yunan ekibine galibiyeti getiren en önemli etken dış atışlardaki başarısı oldu. Olimpiakos üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 26 atışın 12’sinde isabet sağlayarak hanesinde 36 sayı yazdırdı. Anadolu Efes ise dış atışlardan kullandığı 19 şutun sadece 3’ünü sayıya çevirerek 9 sayıda kaldı.

Kaydettiği 18 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olan Vassilis Spanoulis, üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 11 atışın 5’inde isabet sağladı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Juan Carlo Garcia Gonzalez (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya)

Anadolu Efes: Granger 17, Doğuş Balbay 3, Cedi Osman 8, Brown 9, Dunston 7, Honeycutt 4, Heurtel 6, Paul 4, Kirk 2, Thomas 2

Olimpiakos: Spanoulis 18, Mantzaris 3, Papanikolaou 8, Printezis 11, Birch 9, Milutinov, Papapetrou 6, Green 10, Agravanis 2, Young 4, Waters 3

1. Periyot: 21-14

Devre: 38-35

3. Periyot: 54-55

5 faulle çıkan: 37.09 Papanikolaou (Olympiakos)