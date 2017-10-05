Anaokulu kundaklandı: En az 5 ölü

Brezilya’da bir anaokulu kundaklandı. En az 5 çocuk öldü, 15 kişi de yaralandı.

Polis, ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais’te gerçekleşen saldırıyı okulun güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiğine inandıklarını açıkladı. Açıklamaya göre; henüz saldırı gerekçesi bilinmeyen adam, daha sonra kendini de yaktı. Şüphelinin ve diğer yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Konuyla ilgili ilk çıkan haberlerde 40 kişinin yaralandığı iddia edilmişti.