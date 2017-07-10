Anastasiades: BM parametrelerinde çözüm müzakere etmeye hazır

Rum Lider Nicos Anastasiades bu akşam yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreteri tarafından belirlenen parametreler çerçevesinde bir çözüm önerisinde bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Anastasiades, "Kesinlikle belirtmek istediğim şey ... Kıbrıs Rum tarafı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından belirlenen parametreler çerçevesinde bir çözüm önerisinde bulunmaya hazır" dedi.

Anastasiades, Crans-Montana'da görüşmelerin çökmesi sonrasında bu akşam televizyonda yayınlanan bir basın açıklamasında konuştu.

Rum Lider "Amacımız, öne sürdüğümüz teklifler aracılığıyla herhangi bir üçüncü ülke bağımlılığından arınmış, tamamen bağımsız ve egemen bir devlet kurulması olduğunu tekrarlamak istiyoruz" dedi.

"Avrupa müktesebatı ile tamamen uyumlu olan modern bir devlet, geleceğe barış içinde birlikte yaşamanın ihtimalini sunuyor"

Anastasiades, Crans-Montana'daki durumun müzakere sürecini bütünüyle bitirmediğini, Türkiye'nin teminatlardan vazgeçmeye hazır olduğuna ilişkin raporların doğru olmadığını söyledi.

Rum Lider Kıbrıslı Türkler'e de bir çağrıda bulunarak, "gelecekteki bir Kıbrıs'ın veya Türkiye'nin bir bölümünün parçası olmak isteyip istemediklerine karar vermelidirler" dedi.