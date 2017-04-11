Anastasiades ilk günkü görüşmeden memnun

Yaklaşık iki ayın ardından yeniden başlayan Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Rum haber kaynaklarına göre Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde açıklamada bulunan Anastasiadis, önümüzdeki süre içerisinde dört görüşme yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını; ilk görüşmelerinin 20 Nisan’da olacağını belirtti.

Anastasiadis, yarın da müzakereciler arasında temasların başlayacağını ifade etti.

Bugünkü görüşmede iki taraf arasında verimli bir görüş alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Anastasiadis, yeni tur müzakerelerle Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması dileğinde bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM’nin rolüne ilişkin bir soruya karşılık verdiği yanıtta, Anastasiadis, Eide’nin herhangi bir farklı role sahip olamayacağını, BM’nin rolünün de yükseltilmiş olmadığını belirterek, herhangi bir zaman takviminin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Akıncı’nın doğalgaz konusuna değinip değinmediğinin sorulması üzerine Anastasiadis, böyle bir konunun gündeme gelmediğini ifade etti.

Kıbrıs sorununda yeni bir konferansın olması konusunda ise Anastasiadis, bunun olmasına müsaade edecek bir ilerlemenin olması gerektiğini söyledi.