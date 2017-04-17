HABER KIBRIS

Anastasiades: Kritik gelişmelerle karşı karşıyayız

17/04/2017

Anastasiades: Kritik gelişmelerle karşı karşıyayız
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Rum Lider Nikos Anastasiades, Paskalya mesajında"Kıbrıs'ın şu an kabul edilemeyecek durumun sona ermesine tanık olacağına dair umutlarını dile getirdi

Kıbrıs'ta barışın devam edeceğini kaydeden Anastasiadis, gelecekte kritik gelişmelerle karşı karşıya kalacağız dedi.

Anastasiadis "Halkım tarafından kabul edilebilir bir çözümü elde edebilmek için, iyi organize olmuş bir Avrupa devletinde yaşama imkânı sağlayacak koşullar yaratmamız gerekiyordu" dedi.



TAGS: Anastasiades
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