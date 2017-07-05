HABER KIBRIS

Anastasiades: sonuçlar tarafların tutumuna bağlıdır

05/07/2017

Anastasiades: sonuçlar tarafların tutumuna bağlıdır
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Nikos Anastasiades, “BM Genel Sekreterini bekliyoruz; ancak sonuç alınıp alınamaması tarafların tutumuna bağlıdır” dedi.
 
Anastasiades, Türk tarafının sunduğu öneriler BM Genel Sekreteri’nin çerçevesindeki öneriler olmadığını ifade etti.
 
Kıbrıs Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Anastasiades, salı akşamı Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansını izleyen Kıbrıs Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yukardaki ifadeleri kullandı.
 
Kıbrıs Haber Ajansı
 



TAGS: Nikos Anastasiadis
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