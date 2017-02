Anastasiades: Türkiye çözüm istiyorsa pratikte göstersin

Türkiye`ye ziyareti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Ankara`nın “Türkiye çözüm istiyor” dediği konusunda lideri bilgilendiren İngiltere Başbakanı Teresa May`e yanıt olarak, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades, Türkiye`nin söylemini pratikte göstermesi gerektiği mesajını iletti.

Anastasiades ve May cuma sabahı, AB devlet ve Hükümet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi öncesi Malta`da bir araya geldiler. KHA`ya ulaşan bilgilere göre, Theresa May, Britanya`nın Kıbrıs`ta garantör güç olarak kalmayı arzulamadığını ve adada her iki tarafın kabul edeceği bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu vurguladı.

İki lider güvenlik ve garantiler konularını tartıştılar. Cumhurbaşkanı, çözümden sonra Türk vatandaşlarına dört temel özgürlük haklarının tanınması yönünde Türk tarafının talebiyle ilgili Lefkoşa`nın pozisyonu konusunda Britanya Başbakanını bilgilendirdi.

Lider ayrıca, Kıbrıs sorunu için Birleşmiş Milletler müzakereleri himayesi altında toplumu Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği son görüşmede, Kıbrısla ilgili Konferansın siyasi düzeyde devam etmesi ve her iki taraf arasında Kıbrıs`ta yapılan müzakereler konusunda Britanya Başbakanına bilgi verdi.