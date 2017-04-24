Anastasiades ve Deve Kuşu Örneği

Kıbrıs konusunda kriz ve gerilim öncesinde son çıkış geçilmek üzeridir.

Kıbrıs Türk tarafı ve Ankara Kıbrıs sorununa hemen bir çözüm bulunmasından yanadır.

Bunun için de müzakere sürecinin sonuç odaklı ve belli bir takvime bağlı bir şekilde yapılmasını istiyor.

Konuların gerekiyorsa çapraz bir şekilde gruplanarak ele alınması ve yakınlaşmaların Kıbrıs konferansının devamını mümkün kılacak şekilde artırılması konusunda irade ortaya koyuyor.

Ancak Rum tarafı bunlara karşı.

Takvime alerjisi var.

Görüşmelerin gürüşülmüş gibi yapılarak devamından yana bir yaklaşım içerisinde hareket ediyor.

Bu arada hem Kıbrıslı Türklerin hem de Ankara’nın da bazı bölgelerde hak sahibi olduğu hidrokarbon yataklarını tek yanlı sahiplenebileceği yanılgısı içinde, oldu bittiler yaratma peşinde koşuyor.

Büyük bir yanlış içinde hareket ediyor.

Bu işlerin ‘böyle geldiği ve böyle devam edebileceği’ yanılgısı ile politikalarını şekillendiriyor.

Yaptıkları ile de adanın geleceğini riske sokuyor.

Güven ve istikrar ortamını tehlikeye atıyor.

Ne Kuzey Lefkoşa, ne de Ankara bölgedeki hak ve çıkarlarından vaz geçme niyetindedir.

Bölgede dengelerin bir taraf lehine değiştirilmesine kimse seyirci kalmayacaktır.

Böylesi bir kararlılık söz konusudur.

Rum tarafı bu kararlılığı hafife alan bir yaklaşım biçimi içinde hareket etmenin yanı sıra, dünyada değişen denge ve ilişkileri de doğru okuyamadığını gösteren politikalar ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde Kıbrıs’ın artık bir kaldıraç etkisine sahip olmadığını, ABD-Türkiye ilişkilerinin farklı bir noktaya geldiğini Güney Kıbrıs göremiyor.

Bu yüzden de yanlış hesaplar yapıyor.

Yanlış hesapların unutmamak lazımdır ki günü geldiğinde mutlaka bir bedeli olur.

Ama gelin görün ki bu bedel herkese çıkacak bir bedel olacaktır.

Sonuçta gerilim ve kavgaların kimseye bir yararı olmaz.

Gelinen aşamada hala çözüm için bir fırsat var.

Yani çözüm penceresi hala biraz da olsa açık.

Ama daha uzun süre açık kalmayacağı kesin.

Rum Liderliğinin ortaya koyacağı tutum bu konuda belirleyici olacak.

Müzakerelerden şu ana kadar gelen haberler umut kırıcı.

Rum Lider ve ekibi kafasını kuma gömmüş bir deve kuşu gibi davranıyor.

Bu şekilde devam ederlerse işimiz zor…