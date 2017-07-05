Anastasiades'ten ilk kapsamlı revizyon

Rum Lider Anastasiades BM çerçevesine girmek için kapsamlı bir revizyon hazırladı

Rum Ulusal Konseyi’nin bugün uzun süren ve gergin anlar yaşanan toplantısında Rum Lider Nikos Anastasiades 6 konu ile ilgili sunduğu paketleri BM çerçevesine uyarlamak için DISI ve AKEL’den destek aldı.

Büyük kavga ve itirazların yaşandığı Konsey toplantısında Rum lider Nikos Anastasiades ilk altı konuda hazırladığı paketlerin ilk kapsamlı revizyonunu gerçekleştirdi ve pozisyonunu BM Genel Sekreteri Guterres ile varılan mutabakata uygun hale getirdi.

Böylece ilk kapsamlı revizyon da Rum lider tarafından gerçekleştirilmiş oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz hafta Crans Montana’da liderler ve garantörlerle yaptığı görüşmede bir çerçeve üzerinde mutabakat sağlanmış ve tarafların bu çerçeveye uyacak şekilde 6 başlıkta paketler halinde sorulan sorulara yazılı yanıt vermeleri istenmişti.