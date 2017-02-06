Anastasiades'ten 'maronit' köyü açıklaması

Nikos Anastasiades, Maronitlerin, Kuzey Kıbrıs’taki bölgelerde bulunan Maronit köylerinin Kıbrıs Rum yönetimi altında olması ile ilgili talebi “adil ve tamamen haklı” olduğunu söyledi.

Anastasiades, pazar günü Güney Lefkoşa’daki “Panagia ton Chariton” Maronit kilisesinde Aziz Maron anısına düzenlenen ayin sırasında yaptığı konuşmada, Cenevre’de yapılan görüşme sırasında Maronit köylerinin kaderine özel önem verildiğini belirtti.

12 Ocak tarihinde Cenevre’de, BM Genel Sekreteri António Guterres’in gözetiminde Kıbrıs için konferans yapıldı. Konferansa, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ve garantör ülkeler: Yunanistan, Türkiye ve Britanya’nın dışişleri bakanları katıldı. Avrupa Birliği söz konusu konferansa gözlemci olarak katıldı. Kıbrıs için konferans sırasında, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin kritik bir başlık olan garantiler ve güvenlik konusu ele alındı.

Kıbrıs sorununa değinen Anastasiades, Cenevre görüşmeleri sırasında, Kıbrıs sorunundaki tüm boyutların ele alınması için bir fırsat olduğunu ve Türkiye’nin olumlu katkıda bulunması durumunda müzakerelerle ilgili daha açık ve net bir görünüm olacağını belirtti.

Anastasiades, Maronit toplumuna “var olma ile ilgili endişelerinizi paylaşıyoruz ve Kuzey Kıbrıs’taki köylerinize geri dönmenizin temel bir önkoşul olduğunu kabul ediyorum” dedi.

Lider, “Kıbrıs sorunundaki müzakereler sırasında sizin beklentileriniz önceliktir” güvencesini verdi ve toprak kriterleri içeren haritaların sunulduğu Cenevre’de yapılan görüşme sırasında dört Maronit köyün kaderine önem verildiğini ifade ederek, “dört Maronit köyün Kıbrıs Rum yönetimi altında olması talebinizi tamamen adil buluyorum” dedi.

Anastasiades, “Güney Kıbrıs hükümeti, kendi mali imkânlarına göre, Maronit toplumunun karşı karşıya geldiği her hangi bir sorunun güçlü destekleyicisi olacak” güvencesini verdi.

Ayin sırasında konuşan Maronitlerin Başpiskoposu Youssef Soueif, Maronit toplumunun Nikos Anastasiades’in Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir ve çalışabilir bir çözümün bulunması amacıyla yapılan çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Başpiskopos, “Kıbrıs, kültürler ve dinler kavşakta bir örnek olabilir” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs’taki bölgelerde bulunan dört Maronit köyler şunlar: Agia Marina, Asomatos, Karpashia ve Kormakitis.

İki toplum lideri Anastasiades ve Akıncı, adayı federal bir çatı altında yeniden birleştirmek amacıyla 2015 Mayıs’tan bu yana BM gözetiminde müzakereler yapıyorlar.

Kaynak: KHA