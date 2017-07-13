Anastasiadis 'Bilgilendirme' kampanyası başlattı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından “bilgilendirme kampanyası” başlattığı, bu kapsamda ilk görüşmeyi, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını Ağustos itibarıyla devralacak olan Mısır’la yaptığı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Anastasiadis’in dün Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve El Sisi’ye Crans Montana sürecini aktaran Anastasiadis’in “Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreteri’nin belirlediği parametrelerde çözümü çabasını devam ettirmeye hazır ve siyasi irade sahibi olduğunu” söylediğini açıkladı.

Viktoras Papadopulos El Sisi’nin, ülkesinin 1 Temmuz-31 Aralık döneminde yerine getireceği BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı çerçevesinde de “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olacağına” vurgu yaptığını da söyledi.

Anastasiadis’in El Sisi’yi, önümüzdeki sonbahar Rum tarafında yapılacak Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır zirvesinin ertesi günü ikili görüşmeler yapmaya davet ettiğini açıklayan Papadopulos, El Sisi’nin daveti kabul ettiğini sözlerine ekledi.