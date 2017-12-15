Anastasiadis Çipras’la görüştü

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Brüksel’de gerçekleştirilen AB zirve toplantısı çerçevesinde bir araya geldiklerini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretini de görüştüklerini yazdılar.

Gazete: “Erdoğan Atina’da Kıbrıs Sorununu Görüşmek İstemedi” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Viktoras Papadopulos’un konuya ilişkin dünkü açıklamasında, Anastasiadis ve Çipras’ın Brüksel’de görüştüklerini, görüşmede Çipras’ın Anastasiadis’e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina temasları hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Papadopulos açıklamasında, Anastasiadis’in Çipras’a, Kıbrıs sorununa ilişkin Erdoğan’a dile getirdiği görüşler konusunda teşekkürlerini ilettiğini ve taraflar arasında, yeni bir Kıbrıs konferansı öncesinde çok iyi hazırlık yapılması gerektiği hususunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.

Gazete ayrıca, elde edilen bilgilere göre, Erdoğan’ın Atina temasları sırasında Kıbrıs sorununa vakit ayırmak istemediğinin ve Kıbrıs sorununun şu anda Erdoğan’ın öncelikleri arasında olmadığının görüldüğünü öne sürdü.

Haberde, Anastasiadis’in Brüksel’deki zirve çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la da görüştüğü belirtildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, AB Zirve Toplantısı’nda ele alınan konulardan birinin, “Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği’nin” (PESCO) kurulması olduğunu, 28 üye devlet temsilcilerinin, PESCO’nun ilk uygulamalarının hemen faaliyete geçirilmesini talep ettiklerini yazdı.

Haberde, zirvenin sonuç bildirgesine geniş şekilde yer verildi.

