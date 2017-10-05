Anastasiadis çözümle bağlarını koparıyor

DİSİ (Demokratik Seferberlik) partisi kurulduğu günden bu yana milliyetçiliğin beslendiği alan olmuştur.

Glafkos Kleridis liderliğiyle birlikte sözde ülkücülük 1974 olaylarının ve DİSİ’de barınan aşırı sağcı unsurların bulunduğu zor pozisyonun ardından kaybetmiş olduğu değeri buldu. Kliridis ve DİSİ, Cumhuriyete karşı yönelip Türk istilasına neden olanlara sadece barınak sağlamakla kalmayıp bunları siyasallaştırmıştır da. Glafkos Kleridis ve DİSİ’nin ifade organları ‘Alithia’ ve ‘Simerini’ ile birlikte aşırı sağcılığı tutkuyla savunduklarını (özellikle ‘Simerini’ darbeyi ‘zorunlu’ olarak adlandırmıştı) ve darbeyi de kısmen haklı gösterdiklerini daha eskiler hatırlayacaktır. DİSİ gençlik düzeyinde ise, genç üyelerini sözde Helen-Hıristiyan fikirlerle yetiştirerek milliyetçilik inşasının en tepesinde yer alıyordu.

O zamanlar DİSİ Gençlik Örgütü’nün (NEDİSİ) Başkanı olan Nikos Anastasiades de önemli bir rol oynamıştı. Glafkos Kleridis çelişkili siyasi yaşamının son yıllarında Kıbrıs sorununun federal çözümüyle özdeşleşmiş, DİSİ’nin çoğunluğunu da beraberinde sürüklemişti. Aşırı sağ unsurlar marjinalleşmiş, pek çoğu ise başka siyasi alanlara kaymıştı. Bir on yıl sonra ise Cumhurbaşkanlığı koltuğunda, DİKO’nun (Demokrat Parti) ve tutumuyla iktidara tırmanmasına olanak sağlayan sözde orta alan partilerinin oylarıyla gelen Nikos Anastasiades oturmaktadır.

İlk zamanlardaki geri adımlarına rağmen Anastasiades daha sonra federal çözüm yanlısı güçlerin sahasında oynamaya başladı ve Mustafa Akıncı ile görüşmeleri büyük ölçüde ilerletmeyi başardı. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaştıkça Nikos Anastasiades yavaş yavaş çözümle olan bağlarını koparmaya başladı. Crans Montana’da hayal kırıklığı yaratan sonuç, Anastasiades ve DİSİ’nin kendilerini tamamen seçim sürecine adamaları için elini kolunu çözmüş oldu.

Ancak bunun paralelinde Nikos Anastasiades milliyetçi söylemler ve fustanella barındıran eski benliğini de hatırladı.

Anastasiadis çözüm yörüngesindeyken çeşitli hamleleriyle iyi niyetini gösteriyor, Kıbrıslı Türklere Ankara ile olan bağlarını koparmaları çağrısında bulunuyordu. Hatta Kıbrıs’ta konuşma yapmak üzere Yunanistan’dan gelenlerden ziyaretçiler diye söz ederek yanlış anlaşılma noktasına bile varmıştı. Ne var ki geçtiğimiz pazar günü bunların hepsini unuttu. Askeri geçiş töreni sırasında Lefkoşa üzerinde uçan Yunan savaş uçaklarıyla bize sürpriz yaptı. Seçime kadar daha ne beklemeliyiz acaba?”

Mihalis MİHAİL -HARAVGİ