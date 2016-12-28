Anastasiadis, Cuma gün Atina’da temaslarda bulunacak

Anastasiadis,Yunanistan Başbakanı Çipras ve Dışişleri Bakanı Kocias ile bir araya gelecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosKocias’ın 6 Ocak tarihinde New York’ta BM yeni Genel Sekreteri AntonioGuiterres ile görüşeceği, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in ise bu tarihten önce Atina’ya gideceği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Kocias’ın Cenevre’deki yeni müzakere sürecinin başlamasına üç gün kala Guiterres ile Kıbrıs sorununu görüşeceğini yazdı.

Kocias’ın BM’ye merkezini ziyareti öncesinde Anastasiadis’in Yunan Hükümetiyle görüşmek üzere Atina’ya gideceğini aktaran gazete, Anastasiadis ve çalışma arkadaşlarının, Çipras ve Kocias ile Cenevre’deki görüşmeler öncesinde bir araya gelmek üzere 30 Aralık’ta Atina’da bulunacağını kaydetti.