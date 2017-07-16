Anastasiadis, Eide’yi hayalcilik ile suçladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin gerçekleşmesini istediği şeyin gerçekleşiyor olduğuna inanmak gibi bir hatası olduğunu öne sürdü.

Anastasiadis, “Her şeyin neredeyse çözülmüş olduğu gibi bir yanılgı içerisindeydi. Dışarıya verdiği imaj da buydu. Kendisini uyardım. Ne yazık ki beni dinlemedi” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans-Montana zirvesinin sona ermesinin ardından ilk röportajını Kathimerini gazetesine verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis söyleşisinde, Crans-Montana zirvesinin başarısızlığa uğramasının zirveye katılanlar ve özellikle Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin niyetleri konusunda hayal kırıklığı ve düşüncelere yol açtığını iddia etti.

Crans-Montana zirvesi sonrasında Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının “bir mola verdiğini umut ettiğini” ifade eden Anastasiadis, New York’ta gerçekleştirilecek BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yeni gelişmeler yaşanması ihtimalinin sorulması üzerine ise “bunu şimdiden öngöremeyeceğini, bu tür görüşmelerin genellikle Güvenlik Konseyi toplantısından sonra ve Genel Sekreter’in daveti üzerine gerçekleşebileceğini” belirtti.

Anastasiadis, BM’nin yeniden harekete geçirilmesi için hangi girişimleri başlatmaları gerektiğine karar vermeden önce Ulusal Konsey toplantılarının gerçekleşmesinin ve koşulların doğru değerlendirilebilmesine imkan vermek için belirli bir zamanın geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Türkiye’nin B ve C planlarına ilişkin açıklamaların sorulması üzerine ise Anastasiadis, her zaman mevcut tehlikeleri ve unsurları dikkate aldıklarını ancak Türkiye’nin, kendi planlarını sürdürmeyecek adımlar atacağını iddia etmenin aceleci bir davranış olacağını ifade etti.

Crans Montana zirvesinde yaşanan boşluklar ve BM Genel Sekreteri’nin iki kez konferansa gelmek zorunda kalmasının, Özel Danışman Eide’nin başarısızlığının bir göstergesi mi olduğunun sorulması üzerine Anastasiadis “Genel Sekreter’in iyi niyetli olduğuna inanıyorum, ancak (Eide’nin) gerçekleşmesini istediği şeyin gerçekleşiyor olduğuna inanmak gibi bir hatası oldu. Her şeyin neredeyse çözülmüş olduğu gibi bir yanılgı içerisindeydi. Dışarıya verdiği imaj da buydu. Kendisini uyardım. Ne yazık ki beni dinlemedi. Eksik olan şey özellikle Güvenlik ve Garantiler konularında doğru hazırlık yapılmamasıydı. Özellikle Türkiye’den aldığı mesajları doğru olarak incelemesi ve aktarması gerektirdi” diye konuştu.

Anastasiadis, garantiler konusunda kendilerine hak vermeyen kimsenin olmadığını, Avrupa Konseyi’ne çeşitli örnekler sunduğunu ve herkesin, üçüncü bir ülkenin garantisinin mümkün olmadığı konusunda anlayış gösterdiğini de iddia etti.

Garantiler konusunda BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinde takvimlerin olup olmadığının sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Hayır. Çok netti. 2017’de müdahale hakları ve garantiler olamaz. Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekenler aynı zamanda gözlemci olamaz. Askerlere ilişkin olarak Türkiye Dışişleri Bakanı’nın önerisi ise askerlerin sayısının önemli ölçüde azalacağını söylüyor ancak bunu netleştirmiyordu” şeklinde konuştu.