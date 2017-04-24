Anastasiadis Enosis Plebisitiyle İlgili Konuyu Devralıyor

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Rum Meclisinin 7 Nisan tarihinde onayladığı, okullardaki anma etkinlikleri konusunda yetkiyi Eğitim Bakanlığına veren yasanın, anayasaya aykırı veya uygun olduğu konusunda görüş belirtmesi için, Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunacağı haber verildi.

Politis gazetesi “Yüksek Mahkemeye Başvuru ve Yeni Girişim… Başkan Enosis Plebisitiyle İlgili Konuyu Devralıyor - DİSİ’nin Yasası Onaylanmıyor - Sorun Yasa Tasarısı Veya Yönetmelikle Çözülecek - Ulusal Konsey Bugün Bilgilendiriliyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, konuyla ilgili detayları aktardı.

Anastasiadis’in bugün toplanacak olan Ulusal Konseyine konu hakkında bilgi vereceğini yazan gazete, ancak yalnızca başvuru yapılmasıyla sınırlı kalınmayacağını, çünkü başvurunun, DİSİ’nin önerisinin ardından Meclis’in oyladığı yasanın, Yüksek Mahkeme görüşünü ortaya koyana kadar uygulanmayacağı sonucuna yol açacağını belirtti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in sorunun çözülmesi için yürütme gücü aracılığıyla doğrudan inisiyatif alacağını yazan gazete, bunun meclise yasa tasarıları veya yeni yönetmelikler sunulmasıyla, yasa önerisi aleyhinde en baştan yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Gazete hedeflenen şeyin, müzakere masasında hali hazırda zor olan durumun, daha da karmaşık hale gelmemesi olduğunu da ekledi.

Gazete, iç sayfadan “Yüksek Mahkemeye… Anastasiadis Konuyu Hükümet İnisiyatifiyle Çözmeye Çalışacak” başlıklarıyla, durumun, DİSİ’nin, ELAM’ın Enosis Plebisitine atıfta bulunulmasına ilişkin değişiklik önerisini alt üst etme konusundaki argümanının anayasaya aykırı olduğunu savunan merkez partileri memnun ettiğini kaydetti.

Anastasiadis’e Yüksek Mahkemeye başvurması konusunda tavsiyede bulunan kişinin Kıbrıs Rum Başsavcısı Kostas Kliridis olduğunu da yazan gazete, “hükümet kaynaklarına” dayanarak, Anastasiadis’in ise başvuruda bulunmak için daha fazla gerekçe istediğini kaydetti.

Böylece, Kostas Kliridis’in ise yeni bir uzman görüşüyle geri döndüğünü yazan gazete, bunda güçler ayrılığı ilkesiyle ilgili hukuki emsallerin ortaya konduğunu ifade etti.

Gazete, Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in, milletvekillerinin hukuki danışmanı olmadığını söyleyerek konuyla ilgili detay vermemesine karşın, (Kliridis’in) Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e yönelik mektubunda, oylanan yasa önerisinde çeşitli konuların birbirine karıştığı ve dikkatli bir şekilde incelenmeleri gerektiğini vurguladığını da anımsattı.

Anayasanın kendisine verdiği haklarla, Anastasiadis’in yeniden incelenmesi için yasayı Meclis’e geri gönderebileceğini de kaydeden gazete, elindeki bilgilere dayanarak, ancak Anastasiadis’in, 7 Nisan tarihindeki oylamanın öncesinde yaşananlara bağlı olarak, doğrudan Yüksek Mahkemeye başvurmayı tercih ettiğini belirtti.

Gazete, spesifik olarak, yasa önerisinin “yetkili bakanlığın Meclis’teki Eğitim Komitesiyle istişaresinin ardından genelgeler yayımladığını tayin eden” maddesinin güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunun görüldüğünü de ifade etti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Enosis Plebisitine ilişkin yasa değişikliğini imzalamaya niyetli olmadığı konusundaki haberi yorumlaması istenen Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in ise, Anastasiadis’in başvuruda bulunma kararını dolaylı yoldan teyit ettiğini ekledi.