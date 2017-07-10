Anastasiadis: 'Güney Kıbrıs sondaj çalışmalarını ertelemeyecek'

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz sondaj çalışmalarını ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Rum basını geçtiğimiz gün bir etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis’in, sondaj çalışmaları ile ilgili herhangi bir baskının olmadığını ve sondajın ertelenmesinin söz konusu olmadığını söylediğini yazdı.

Bu arada, Rum radyosuna göre Fransız-İtalyan TOTAL-ENİ şirketleri hesabına sondaj çalışmasını yapacak sondaj makinesini getiren platformun Çarşamba günü bölgeye gelmesi bekleniyor.

Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 11. Parselde sondaj çalışmalarının 15 Temmuz’da başlayacağı duyurulmuştu.