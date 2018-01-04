Anastasiadis Güney’i karıştırdı

Fileleftheros gazetesi,Rum Yönetimi LideriNikosAnastasiadis’in Güney Kıbrıs’ın sözde münhasır ekonomik bölgesi ve Türkiye’nin sondaj hazırlıklarıyla ilgili açıklamasının Güney Kıbrıs iç cephesinde yangınlara neden olduğunu ve Rum liderin tüm cepheler tarafından adeta ateşe tutulduğunuyazdı.

Anastasiadis’in münhasır ekonomik bölge açıklamasının kendi kalesine gol atma kategorisine girdiğini aktaran Politis gazetesi de, dün Rum hükümeti, DİSİ ve Anastasiadis kurmaylığının, Rum liderin açıklaması çerçevesinde yaşanan krizi yatıştırmak için birtakım açıklamalara gitmek zorunda kaldıklarınıhatırlattı.

Haravgiise manşet haberinde, AKEL Genel Sekreteri AndrosKiprianu’nun, münhasır ekonomik bölgesinin bir tane ve bölünemez olduğunu öne sürerek, Rum liderin; ‘Türkiye’nin eğer isterse KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesi içerisine doğalgaz araması yapabileceği’ şeklindeki açıklamasını tehlikeli ve endişe verici olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Konuyu değerlendiren Alithia gazetesi de, Anastasiadis’in, ‘Türkiye’nin KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları gerçekleştirebileceği’ yönündeki açıklamalarının Rum muhalefet kanadının adeta ateş almasına neden olduğunu yazdı.