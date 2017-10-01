Anastasiadis: İyi bir hazırlık yapılmalı

Alithia gazetesine göre Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla açılama yapan Anastasiadis, Kıbrıs sorununda sürecin tekrarlanacağını savunarak, kendilerinin aynı yüreklilik ve yaratıcılıkla buna katılmaya hazır olacaklarını ifade etti.

Yeni başarısızlığın kendilerini yıldırmayacağını söyleyen Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kıbrıs Rum tarafının, Guterres çerçevesi ve BM’nin ilgili kararları temelinde müzakerelerin derhal yeniden başlamasına hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Anastasiadis, bu yönde ve yeni bir başarısızlıktan kaçınılması için, sağlam bir zeminde yeni bir toplantının gerçekleşmesini sağlayacak iyi bir hazırlığın yapılması gerektiğinin önemi üzerine durduğunu belirtti.

Crans Montana toplantısının ardından kendisine yapılan eleştirileri çok iyi bildiğini söyleyen Anastasiadis, zıtlaşmalara zemin yaratmak istemediğini belirterek, ne uç tezlerle, ne de kendi taraflarına çıkmazın sorumluluğunu yükleyerek “işgalden” kurtulmayı başarabileceklerini iddia etti.

Anastasiadis, konuşmasında Kıbrıslı Türklere ve Türkiye’ye de çağrıda bulunarak, kabul edilebilir bir çözümün, kazanan ve kaybedenler yaratmadan karşılıklı saygıya dayanması gerektiğini anlaması gerektiğini savundu.

Fileleftheros gazetesine göre ise Anastasiadis açıklamalarında, Crans Montana’daki başarısızlığın sorumluluğunu Türkiye’ye yükledi.

Kendi kararlılıklarına rağmen Türk tezinin değişmediğini iddia eden Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının müzakereler masasında oldukça yaratıcı olduğunu savundu.

Anastasiadis, kendilerinin, her iki toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak gerçekçi öneriler sunduklarını ileri sürdü.