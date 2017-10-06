Anastasiadis ‘muslukları açtı’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Lefkoşa’nın güneyindeki 10 belediyede toplam 420 milyon Euro’luk imar çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Fileleftheros haberi “Lefkoşa’ya Milyonlar Yağıyor “ başlığıyla ve Anastasiadis’in Rum başkanlık seçimlerine 4 ay kala “muslukları açtığı ve 10 belediyeye milyonlar yağmaya başladığı” yorumuyla aktardı.

Habere göre Anastasiadis dün düzenlediği basın toplantısında, Lefkoşa Rum Belediyesi ve bölgedeki Strovolo, Engomi, Eğlence, Latsia, İdaliu, Lakadamya, Ay. Demet, Tseri, Yeri belediye sınırları içerisinde yapılmasına karar verilen imar çalışmalar için 2018 bütçesine 420 milyon Euro ödenek konulduğunu açıkladı.

Gazete dün açıklanan imar çalışmalarıyla ilgili detaylara da yer verdi.