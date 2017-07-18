Anastasiadis, müzakere masasına dönmeye acele etmiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasına dönmeye acele etmediği, “yine acele hareketler olmasın diye doğru hazırlık yapılması gerektiği” görüşünde olduğu haber verildi.



Fileleftheros “Dönüş Acelesiz… Lefkoşa Müzakerelere Dönmeden Önce Dikkatli Hazırlık İstiyor” başlıklı haberinde Kıbrıs sorununda şekillenen durumun Rum yönetimine, “hareketleri bu kez örgütlü ve çok daha dikkatli yapma olanağı tanıdığını” yazdı.



Habere göre Rum yönetimi, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için doğru hazırlık gerektiği saptamasına rağmen muhalefetin, Crans-Montana ve öncesinde olanlarla ilgili sert eleştirilerine hedef oldu.



Rum Ulusal Konseyi’nin bugün de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın katılımıyla devam edecek toplantısının dünkü bölümünde partiler görüşlerini ortaya koydu. Partilerin ortak eleştiri noktası Anastasiadis’in müzakerelere, Rum tarafı için çıkar elde etmeden, alelacele gittiği” oldu. Anastasiadis, Crans-Montana’da sunduğu öneri için de eleştirildi.



Anastasiadis’i Crans-Montana görüşmelerine hazırlıksız gitmekle eleştiren AKEL “acele edilmesin ve en azından Kıbrıs Rum tarafı bunun için bastırsın” dedi. En sert eleştirinin, “Crans-Montana’da verilen tavizlerin kurumsallaşmaması için Anastasadis’in bundan sonra dikkat etmesi gerekenlere dair 8 sayfalık görüş ortaya koyan DİKO’dan geldiği belirtildi.Habere göre Ekologlar Hareketi Çevreciler İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ise Anastasiadis’in Crans Montana’da sunduğu önerilerin geri çekilmesini yazılı talep ettiği dünkü Konsey toplantısında, DİSİ görüş belirtmedi. DİSİ’nin, görüşünü, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın da katılacağı bugünkü toplantıda ortaya koyacağı kaydedildi.



Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, “görüşmenin sonunda olguların nasıl değerlendirileceğini ve ortak bir yaklaşımın ne derece mümkün olduğunu göreceğiz” dedi. Hristodulidis, Kocias’ın toplantının bugünkü bölümüne katılımının “bundan sonra atılacak adımlara ve özellikle güvenlik ve garantiler konusuna yaklaşımlara ilişkin Rum-Yunan koordinasyonu çerçevesinde olduğunu” söyledi.



YENİ ENDİŞE KAYNAĞI EIDE’NİN YAPACAĞI BİLGİLENDİRME



Gazete devamla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Crans Montana’daki gelişmeler hakkında bugün BM Güvenlik Konseyi’ne yapacağı bilgilendirmenin Rum yönetiminin endişe kaynağı olduğunu haber verdi.



Gazeteye göre Rum yönetimi Eide’nin “talihsiz bir bilgilendirme” yapmasını ihtimal dışı görmüyor, bu nedenle Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’i de Güvenlik Konseyi üyelerine bilgilendirme yapmak üzere New York’a gönderiyor.



Alihtia’ya göre Konsey’in dünkü birleşiminde gerilim yaşanmadı. Siyasi partiler Crans-Montana başarısızlığıyla ilgili görüşlerini ve bundan sonra atılması gereken adımlarla ilgili tezlerini ortaya koydu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis sadece dinledi.



Haberde perde gerisinde, Kıbrıs sorununda gelecek eylül ayında yeni bir çaba olabileceği ve Anastasiadis’in uluslararası sahnede bazı hareketlere hazırlandığı bilgisi sızdığı ve bu bilgilerin sorulması üzerine Sözcü Hristodulidis’in “Ulusal Konsey düzeyindeki görüşmenin tamamlanmasını bekleyelim. Hükümet adına, müzakere masasında da göründüğü üzere, olumlu sonuç için iyimser olmamıza olanak tanıyacak şartların oluşması için hazır olduğumuzu belirtiyorum” dediğini yazdı.



Haravgi “Bundan Sonraki Adımlarla İlgili Görüşler… Crans-Montana İçin Başkan’a Eleştiri… Başkan ile Partiler Arasında Ortak Payda Olanağı Düşük” başlıklı haberinde yaklaşık 4 saat süren dünkü toplantıdan yeni bir şey çıkmadığını, siyasi partilerin bundan sonra atılacak adımlarla ilgili görüşlerini ortaya koyduklarını ve toplantı sonunda açıklama yapmadıklarını yazdı.



Politis haberi “Dünkü, Partilerin Görüş Belirttiği Ulusal Konsey Toplantısıydı” başlığıyla aktardı ve Konsey üyesi çoğu partinin Crans-Montana başarısızlığının ertesi gününe dair öneriler sunduğunu yazdı.