Anastasiadis suçlama oyununa başladı

Anastasiadis, Mont Pelerin'de sonuç elde edilmesinin sorumluluğunu toplantı başlamadan tek başına Türkiye'ye yükledi.

Dün akşam Mont Pelerin'de bir sonucun elde edilip edilmemesinin Türkiyenin gerçek iradesine bağı olduğunu söyledi ve başlayacak dialog yolu ile Kıbrıs sorununun çözümünde karşılaşılan çok önemli sorunlardan birinin aşılmasını sağlayacağını savunduğu öneriler sunulacağını belirtti. Lefkoşa'da katıldığı bir etkinlikte Rum lider bugün Mont Pelerin'de güvenlik ve garantiler konularına ilişkin başlayacak görüşmeleri yorumlamaya cağrıldı ve bu konuda iyimser olup olmadığı soruldu.Yeterince hazırlanmış olup olunmadığının sorulması üzerine Anastasiadis "yeterince hazırlanmışız ve hergün temasta olduğumuz Yunanistan hükümeti ile tam bir koordine içindeyiz" dedi.



