Anastasiadis: Türkiye eğer çok istiyorsa 'yasa dışı varlığın' meb’inde arama yapsın

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün düzenlediği ve gerek geçmişte yaptığı gerekse seçilmesi halinde yapacağı icraatlara yer verdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve doğal gaz konusunda KKTC’nin MEB’ini kastederek Türkiye’nin “eğer isterse yasadışı varlığın MEB’i içerisinde arama yapabileceğini” söylediğini yazdılar.

Haravgi gazetesi: “Türkiye ‘Yasadışı Varlığın’ MEB’iyle Yetinsin – Başkan Anastasiadis’ten Kabul Edilemez Derecede Kışkırtıcı Açıklama” başlıkları altında verdiği haberinde Anastasiadis’in dünkü basın toplantısının ardından soruları yanıtlarken “Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak istiyorsa bunu yasadışı varlığın MEB’inde sınırlı kalarak yapsın” şeklinde kabul edilemez bir açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yaptığı aramalara yönelik tehditlerinin sorulması üzerine “Kıbrıs’ın doğal zenginliklerinin, Kıbrıslı Türkler de dahil tüm Kıbrıslılara ait olduğunu” iddia etti.

Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuç olarak, Türkiye’nin her türlü tehdidi yersizdir ve Kıbrıs halkının bütünün faydasına değildir. Türkiye’nin, gerçekleştirilen araştırma sondajlarının Kıbrıs’ın ve tüm Kıbrıs halkının geleceğine ilişkin olduğunu anlayacağını umut ediyorum. Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yok saymak ya da Kıbrıs Türk cumhuriyetini var saymak istiyorlar diye kuşkulara mahal yoktur. Eğer Kıbrıslı Türklerin haklarını, ayrı, bağımsız bir varlıkta korumayı seçiyorlarsa, söz konusu yasadışı varlığın münhasır ekonomik bölgesiyle sınırlı kalmalıdırlar. Bunun sonucunda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarından kuşku duymaları için sebep yoktur. Ancak bu bizi değil sadece Türkleri ilgilendiren bir teoridir”.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Sahte Devletin…MEB’i – Türk Tehditlerine İlişkin Dünkü Başkanlık Açıklaması Tartışılacak” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in söz konusu açıklamasının önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’ta tartışma konusu olacağının kesin olduğu yorumunda bulundu.

Alitha gazetesi ise haberini: “Ankara’dan Akdeniz’e Enerji Çıkartması Duyurusu” başlığı altından aktardı.

Gazete, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın “Deep Sea Metro II” sondaj platformunun Kocaeli limanına varışında yaptığı açıklamalara haberinde geniş yer verdi.

TÜRKİYE’DEN YENİ NAVTEX

Öte yandan Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs’ı Navtex’le Kuşattılar – Türkiye Akama Bölgesinden Kovo Greko Burnuna Kadari Bölgeyi Tüm Hafta İçin Bağladı – Kıbrıs’ın Ablukaya Alınması Operasyonu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini, ilan ettiği Navtex’lerle abluka altına aldığını iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i dahilinde olan 41 bin kilometrekarelik bir alanı, dün yayınladığı yeni bir Navtex’le kapattığını öne sürdü.

Türkiye’nin yeni Navtex’inin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i içerisindeki 1,2,3,6,7,8,9 ve 13ncü parsellerin büyük bir kısmını kapsadığını, ayrıca Saipem 12000 platformunun sondaj gerçekleştirdiği 6’ncı parseldeki “Kalipso” yatağında ise 14 kilometre yaklaştığını savunan gazete, Kalipso yatağında gerçekleştirilen sondaja destek olan gemi ve helikopterlerin kullandıkları deniz ve hava koridorlarına da müdahale etmiş olduğunu iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin söz konusu “yasadışı ve kışkırtıcı” Navtex’le, Güney Kıbrıs’ın tatbikatlar için bağladığı bölgenin hemen yanındaki bölgeleri de bağlamış olduğunu öne sürdü.

Silifke limanında demirlemiş vaziyette bulunan Barbaros gemisinin ise Pazartesi günü limandan ayrılarak Türkiye’nin Navtex ilan ettiği bölgelere yöneldiğini savunan gazete, geminin dün Dipkarpaz’ın kuzeyinde seyretmekte olduğunu yazdı.