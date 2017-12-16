Anastasiadis ve Çipras Brüksel’de Kıbrıs sorununu gündeme getirdi

Fileleftheros gazetesi “Yemekte Kıbrıs Sorunu ve Türkiye Servis Ettiler” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Brüksel’deki AB liderler yemeğinde yaptıkları konuşmalara geniş yer verdi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos dün Brüksel’de, Anastasiadis’in liderler yemeğinde yaptığı konuşmaya değindi.

Papadopulos, Anastasiadis’in yemekteki konuşmasında Türkiye’nin mülteciler konusunda Güney Kıbrıs’la işbirliği yapmamasının, Türkiye’nin bölgedeki tutumunun ve Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün, bölgede istikrarın sağlanmasına engel teşkil ettiğini öne sürdü.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde çözülmesi ve adil bir çözümde garantilerin, müdahale haklarının ve Türk askerinin olmaması gerektiğini de iddia etti.

Papadopulos, AB Zirve Toplantısı’nın çok verimli geçtiğini, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikasına ilişkin programların uygulanmaya başlayacak olmasının da en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Papadopulos, Güney Kıbrıs’ın, gerek havada, gerekse denizde sunma imkanına sahip olduğu kolaylıklar sebebiyle AB’ın güvenlik programlarının merkezinde yer aldığını iddia etti.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın da söz konusu yemekte, Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağlanmasında Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre, Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’ya davet edilmesinin en büyük sebeplerinden birinin, kaçak göç konusunda yaşanan gelişmeler olduğunu belirtirken istikrarsızlıkla boğuşan bir bölgede Türk-Yunan ilişkilerinin sadece ikili ilişki olarak görülemeyeceğini ifade etti.

Çipras ayrıca, Lozan Anlaşması konusunda kendisine destek veren Almanya, Bulgaristan ve AB’ye teşekkürlerini de dile getirdi.