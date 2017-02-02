Anastasiadis ve Çipras Kıbrıs konferansı öncesi görüşecekler

Kıbrıs Haber Ajansına ulaşan bilgilere göre, Rum Lider Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Kıbrısla ilgili yeni siyasi düzey konferansı öncesi, ya Lefkoşa'da, ya da Atina'da, en erken bir zamanda bir görüşme yapacaklar.



Diplomatik kaynaklar tarafından KHA'ya ulaştırılan bilgilere göre, Yunanistan Başbakanı muhtemelen Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirilmeyi programlayacak ve her iki taraf şu an bu ziyaret tarihinin belirlenmesi için temas içinde bulunuyor.

Aynı kaynaklar, Kıbrısla ilgili konferansın devamına dayalı olarak, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Türk vatandaşlarına 4 temel özgürlük hakları verilmesi yönünde Türk tarafının talebi, Türk-Yunan ilişkileri ve Türkiye'nin AB gümrük birliğine katılımı gibi, her iki tarafın, yüksek düzeyde, tartışacağı pek çok konu olduğuna işaret ediyorlar.

Bu arada, Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrıs konferansının devamı açısından, Atina ve Lefkoşa arasında koordinasyon sağlanması bağlamında, perşembe günü Atina'da bir dizi temaslarda bulundu. Christodoulides, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Başbakan Aleksis Tsipras'ın diplomatik danışmanı Vaggeli Kalpadakis ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgios Katrougalos ile görüştü.



KHA'nın aldığı bilgilere göre, görüşmede, - Türkiye'nin güvenlik ve garantiler konusuyla birleştirmeye çalıştığı - Türk vatandaşları için dört temel özgürlükler konusunda Türk tarafının talepleri, Atina ve Lefkoşa'nın bunu AB önünde nasıl birlikte ele aldıkları ve kendi konumlarına göre, bunun bir bütün olarak AB'ni ilgilendiren bir konu olduğu gibi konular ele alındı.



Aynı kaynaklara göre, Andreas Mavroyiannis‘in Brüksel'de gerçekleştirdiği temaslar temelinde, bu, bir bütün olarak AB'yı ilgilendiren bir konu olduğunun, Topluluk yetkilileri tarafından anlaşıldığı gibi görünmektedir.



Türkiye'nin, AB ile gümrük birliği ilişkilerinin yükseltilmesi yönünde şu an devam eden bir süreç olduğu ve Christodoulides'in bu konuyu Atina'da ve özellikle de bu konuyla ilgilenen Katrougalos ile de ele aldığı kaydedilmektedir.

Türk Yunan ilişkileri ile ilgili bir soruya, aynı kaynaklar, Türkiye'nin, uluslararası hukuka uymamasının sorunlara neden olduğu yanıtı verdi.

Bu arada, KHA'ya ulaşan bilgilere göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, cuma günü öğleden sonra Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüşecek. .



Kıbrıs Haber Ajansı