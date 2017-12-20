Anastasiadis'den Kıbrıs Sorunu Açıklaması

Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler gözetiminde Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerini başlatma çabaları 2018 başında planlanan Güney Kıbrıs “Cumhurbaşkanlığı seçimleri”nden sonra başlayacağını duyurdu.

Rum basınına konuşan Anastasiadis, eğer bazıları Kıbrıs için çözüm parametrelerinin değişeceğini veya çözümün adada garantiler veya Türkiye tarafından müdahale hakkı sağlayacağını düşünüyorlarsa bunun bir çözüm değil daha çok doğrudan veya dolaylı Ankara’nın tam bir kontrol statüsü olacağına dikkat çekti.

Böyle bir kontrolün Kıbrıs’ı başka bir devletin kontrol ederek koruduğu bir duruma düşüreceğini ifade eden Anastasiadis, “Bu benim şu ana kadar müzakere ettiğim veya eğer seçilirsem gelecekte edeceğim çerçevenin ötesindedir” şeklinde konuştu.

Noel ve Yeni Yıl dolayısıyla askeri kampları ziyaret eden Rum lider, gazetecilerin Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs sorununun parametrelerinin değiştiğine ilişkin sözlerini yorumlamasını istemeleri üzerine, bu açıklamanın, hükümetin barış müzakerelerinin son turunun yıkılmasıyla ve çıkmazın Türkiye’nin uzlaşmazlığının sonucu olduğuyla ilgili söylediklerinin gerçekliğini ispatladığını söyledi.

“Ankara’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin koyduğu, özellikle garantiler, müdahale hakları ve adadaki Türk ordusunun varlığıyla ilgili parametreleri tam olarak kabul etmediğini” izah eden Anastasiadis, üçüncü tarafların, 6 Temmuz 2017 akşamı İsviçre, Crans- Montana’da olanların açığa çıkmasından sonra bile Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin parametrelerini kabul etmeye hazır olduğuna ilişkin bir görüntü oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.